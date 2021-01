Morgan vuole Sanremo a tutti i costi, si appella a Celentano

Morgan vuole Sanremo: il lungo post social e la proposta fatta a Celentano. Lui non demorde e ci riprova ancora

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Adriana Celentano ha compiuto 83 anni e tra i tanti artisti e amici del mondo dello spettacolo che gli hanno fatto gli auguri c’è anche Morgan.

L’ex cantante del Bluvertigo si è fatto notare, non poco, nelle scorse settimane per la querelle nata con Amadeus per via della sua esclusione dalla categoria Big di Sanremo. Bugo, invece, suo ex compagno lo scorso anno, è stato selezionato e questa cosa al cantante non è andata proprio giù.

Le parole che Morgan ha riservato per il direttore Artistico di Sanremo non sono state delle migliori. La sua assenza all’Ariston proprio non l’ha digerita e così nel lungo post dedicato al Molleggiato ha toccato anche questo argomento.

“Celentano era talmente esuberante, capace di interpretare il rock molto più di tutti gli altri, che è quello emerso maggiormente come popolarità ed eclettismo” ha detto Morgan nella sua lunga lettera dedicata a Celentano. Un elogio vero e proprio al maestro annoverato come uno dei grandi cantautori di sempre.

“È un anticonformista, ma con grande eleganza – spiega Morgan che evidentemente si rivede un po’ in Celentano – Ha sempre dimostrato una personalità autonoma, capace di avere idee non conformi al pensiero massificato.”

Morgan vuole Sanremo, la proposta a Celentano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Come dicevano nel suo lungo post dedicato a Celentano per il suo 83esimo compleanno Morgan inserisce anche l’argomento Sanremo.

Il cantante, che ammira molto il Molleggiato (e lo ha ribadito più volte) scrive: “Oggi che compie 83 anni vorrei poter fare ancora tante cose con lui, come ci eravamo detti”. Tra queste tante cose c’è anche il tanto agognato Sanremo.

“Come per esempio presentare San Remo e lui mi rispose: ‘Cadrebbe il governo se lo facessimo davvero’” racconta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐀𝐃𝐑𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐍𝐓𝐀𝐍𝐎 (@adrianocelentano38)

Ma lui non demorde e spiega: “Ma quasi quasi glielo richiedo. Appena se ne andrà questo virus tornerò a bussare alla sua porta, perché sono certo che si divertirebbe molto a presentare SanRemo con me”.