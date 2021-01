Anna Tatangelo per il compleanno si scopre tutta ed è un piacere per gli occhi. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più amate di sempre. Ha esordito che era soltanto una ragazzina, aveva 15 anni quando ha partecipato al Festival di Sanremo con la sua Diversamente Fragili. Fu impossibile non notare la sua voce angelica, un timbro particolare e dolce che fece sognare migliaia di persone, in particolar modo i ragazzini che sono poi cresciuti con le sue canzoni e che si rivedevano nei suoi testi.

Anna Tatangelo, che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Dopo pochissimi anni, Anna ha cominciato a collaborare con Gigi D’Alessio ad un brano che è poi diventato famosissimo: Un Nuovo Bacio. Attraverso la musica i due si sono innamorati e Gigi dopo poco annunciò la sua separazione dalla moglie Carmela. Nessuno credeva in questo nuovo amore e furono molto criticati per questo, ma col tempo hanno dimostrato che il sentimento che li legava era autentico e reale. Sono stati insieme per più di dieci anni e dalla loro relazione è nato il piccolo Andrea, che li terrà uniti per sempre ora che non stanno più insieme.

Oggi Anna compie 34 anni e ha pubblicato uno scatto su Instagram per ringraziare tutti i suoi fans degli auguri che le stanno facendo, e per i tanti messaggi d’affetto che le stanno arrivando.