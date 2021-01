Antonia e Italo ricoverati insieme: lei esce dall’ospedale, il bacio commuove tutti

Marito e moglie ricoverati insieme in terapia intensiva a Padova, lei esce prima ma saluta il marito con un bacio affettuoso che diventa virale

Il dramma del Covid sta intaccando non solo la parte fisica più fragile ma anche quella emotiva delle persone che ogni giorno si trovano a combattere con questa situazione disarmante e crudele. Solo una settimana fa nel modenese la notizia di due vite spezzate dopo anni di matrimonio e vita vissuta insieme fino alla morte dopo il ricovero in ospedale.

Quando Giancarlo, 87 anni, è morto, la moglie Luciana, di tre anni più giovane, non ce l’ha fatta per il dolore straziante ed è morta dopo qualche ora di distanza. Erano ricoverati da qualche settimana al Policlinico di Modena poiché positivi.

I funerali dei due anziani si sono svolti al Terracielo di Modena, poi le salme sono state tumulate a Gabbro di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno.

Antonia al marito, “Io vado a casa ma ti aspetto lì”

Da Padova invece arriva una bella notizia di altri due coniugi, anch’essi ricoverati insieme in terapia intensiva. Antonia Guidolin, 74 anni e Italo Salvatori, 72, moglie e marito che come tante anziane coppie hanno trascorso insieme tutta la vita e anche con la malattia sono rimasti uniti.

Il ricovero all’ospedale di Cittadella in provincia di Padova ma sono costretti a restare divisi per molti giorni e non hanno notizia l’uno dell’altra. Antonia migliora con i giorni e le viene tolto anche l’ossigeno, chiede di Italo che però non ha ancora autonomia respiratoria ma le sue condizioni sono stabili e non necessita del ventilatore artificiale.

Ieri per la donna la notizia che può lasciare l’ospedale ma decide si non farlo prima di aver salutato il marito, così chiede di vederlo.

I medici dell’ospedale le danno il consenso e la foto del bacio tra i due fa presto il giro del web. Li vediamo mano nella mano, Italo le appoggia la mano destra sulla spalla quasi a volerle dire qualcosa che lei già sa. “Vado a casa – gli dice Antonia – ti aspetto lì”.