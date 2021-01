GF Vip, scoppia la protesta sul web per il programma: è guerra aperta. I telespettatori, o meglio i fans dei concorrenti, sono contrariati per questo ennesimo prolungamento annunciato

Il GF Vip in questo periodo è nel mirino dei suoi stessi telespettatori. Tutto è cominciato quando è stato confermato da Gabriele Parpiglia e da ex concorrenti l’ennesimo prolungamento del programma. I ragazzi nella casa pensano che l’edizione finirà l’8 febbraio, e invece è stato prolungato fino alla fine del mese. Una notizia che ha sconvolto davvero tanto i telespettatori, perché lo vedono che i ragazzi dentro sono davvero al limite.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

GF Vip, il web esplode contro il programma: “Tutto questo è disumano”

Sul web sono scoppiate le proteste, i fans di Tommaso Zorzi hanno smesso di mandare in tendenza l’hashtag ufficiale del programma e hanno coniato un nuovo termine “TZ Vip”, che viene mandato in tendenza al posto di quello originale. In tanti stanno chiedendo alle persone di Roma di andare fuori dalla casa per urlare e avvertire i ragazzi dentro, che non sanno ancora nulla e che probabilmente verranno avvertiti quando sarà più facile riuscire a convincerli ad accettare questo secondo prolungamento.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Addirittura si parla di un terzo prolungamento: stanno pensando di farlo terminare dopo Sanremo per provare a sfidare il Festival su Rai Uno, mandando in onda il programma la stessa sera. Questo non è ancora deciso, ma il prolungamento fino al 26 è stato confermato. Come reagiranno i ragazzi quando lo sapranno?