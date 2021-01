Sonia Lorenzini coinvolge il suo pubblico sul Grande Fratello Vip e poi sfoggia tutta la sua bellezza con un vedo non vedo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Sonia Lorenzini una parte del grande pubblico ha imparato a conoscerla nella casa del Grande Fratello Vip. La sua permanenza è stata breve ma intensa e c’è da dire che ha portato anche alcuni sconvolgimenti, soprattutto nel rapporto già un po’ traballante tra Dayane Mello e Adua del Vesco.

La Lorenzini in realtà, per chi frequenta i social, è una conoscenza stabile. Lei è una delle tante influencer italiane ma con numeri importanti. Oltre 900 mila follower su Instagram, un seguito molto importante per chi come lei lavora sul web.

In realtà lei la televisione l’aveva già frequentata e nel salotto di uno dei programmi più longevi e seguiti di Mediaset, Uomini e Donne. Era stata prima corteggiatrice e poi tronista in compagnia di Luca Onestini e Manuel Vallicella. Da questa esperienza la Lorenzini ne ha tratto moltissima popolarità che ha sfruttato prima sul web e oggi con la sua partecipazione al reality show.

LEGGI ANCHE –> Tommaso Zorzi senza filtri al GF Vip: “Non ne ho più per nessuno”

Sonia Lorenzini, coinvolge il pubblico e provoca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero, mette giù la felpa e la scollatura è paradisiaca – FOTO

Sonia Lorenzini da ex concorrente del Grande Fratello e ora come spettatrice commenta quello che accade nella casa. Lo fa anche sui social ovviamente ma ci tiene a sapere anche quello che pensa il suo pubblico. Nell’ultimo post lo coinvolge direttamente chiedendo quali siano le idee sul prossimo eliminato.

Lei le idee ce le ha molto chiare su chi dovrebbe uscire ma non sa cosa in realtà accadrà. E sotto il suo post i suoi fan si scatenano rispondendo al suo appello: “Via al totoscommesse”. Tantissimi i commenti sotto al post sui possibili vip a rischio ma anche sui di lei e il suo look.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Abito lungo ma con scollo e spacco da paura. Sono entrambi molto profondi, lo spacco quasi provocante, ma l’effetto vedo non vedo suscita curiosità e apprezzamento. La Lorenzini si trova in un lungo corridoio pieno di porte, forse in un albergo, e mostra con disinvoltura il suo fisico e la sua bellezza.