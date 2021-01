Uno scambio di battute tra Laura Chiatti e Irene Capuano dimostra come tra l’attrice e l’ex Francesco Arca esista un rapporto sereno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒾𝓇𝑒𝓃𝑒𝒸𝒶𝓅𝓊𝒶𝓃𝑜 (@irenecapuano)

Mantenere un bel rapporto con i proprio ex partner può essere complicato, quando si tratta di personaggi e relazioni pubbliche potrebbe esserlo ancora di più. Questo non è però il caso di Laura Chiatti e Francesco Arca che hanno fatto coppia fissa fino al 2009. Le loro strade si sono poi divise ma a distanza di anni sembra che tra i due sia rimasto un rapporto sereno e addirittura amichevole. Ne è una prova il commento che l’attrice ha lasciato sotto la foto pubblicata dalla compagna dell’ex, Irene Capuano.

Il commento di Laura Chiatti: “Un capolavoro”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒾𝓇𝑒𝓃𝑒𝒸𝒶𝓅𝓊𝒶𝓃𝑜 (@irenecapuano)

Dopo un breve tira e molla Francesco Arca e Irene Capuano hanno ufficializzato la loro relazione nel 2013 e da allora la coppia ha avuto anche due figli. Una relazione che continua ancora oggi la loro e che mostrano anche al pubblico attraverso i propri social media. Proprio Irene Capuano ha recentemente pubblicato uno scatto sensuale del compagno sotto la doccia. “Non esiste salvaguardia contro il senso naturale dell’attrazione“, è la didascalia che accompagna la foto dell’influencer.

Tra i numerosi like e commenti il pubblico non ha fatto a meno di notare la presenza di Laura Chiatti, ex di Arca, che ha detto la sua sulla bellezza dell’attore. “Un capolavoro di Dio“, scrive. Un commento al quale Capuano risponde con delle faccine divertite e un cuore. Uno scambio di battute che conferma un rapporto amichevole e sereno tra loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Laura Chiatti è felicemente sposata con Marco Bocci, con il quale ha avuto anche lei due figli. Entrambi si sono costruiti una famiglia e la loro relazione è ormai acqua passata. Restare quindi in buoni rapporti con i propri ex si può, i due attori ne sono una prova.