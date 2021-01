Laura D’Amore, una FOTO fuori dalle righe. Chi l’avrebbe detto…

L’hostess più amata e seguita sui social posa per un post molto seducente. Sono due le foto che regala ai followers: una più bella dell’altra.

Laura D’Amore è una nota modella e influencer italiana ma di professione è un’hostess di volo per la compagnia Alitalia.

Nata a Grottaglie, classe ’82, affermata sul lavoro ma il suo più grande sogno è quello di diventare mamma e celebrare il proprio matrimonio in stile Hollywoodiano.

La bella Laura non è single e in una recente intervista aveva dichiarato: “L’amore è il motore che fa girare il mondo! Sono sempre stata una romanticona, anche se sono fermamente convinta che non ci sia un’età giusta per innamorarsi. al cuor non si comanda! Ho un compagno da 4 anni e siamo molto felici. Ho l’amore dei miei familiari e dei miei amici. Quindi direi che l’amore occupa un posto in pole position nella mia vita”.

Cosa c’è dietro Laura D’Amore?

Si esibisce in tantissimi di questi sexy scatti sui social ma in realtà è molto riservata: “Nella vita privata sono molto affettuosa, generosa e gelosa della mia privacy. Sul mio account instagram @lauradamore_ ci sono pochissime immagini con le persone che amo, proprio per evitare inutili esposizioni ‘social’, ma in compenso potrete trovare tanti scatti interessanti…”, ironizza la bella influencer.

E infatti come darle torto?! Queste sono solo alcune delle foto sensuali e bollenti che la D’Amore pubblica e che incantano il web. Pose sempre più ammiccanti e disinibite…

Ma com’è veramente Laura oltre i social? “Le persone che mi conoscono dal vivo sanno perfettamente come sono: solare, simpatica e autoironica. Attraverso i social diventa tutto un po’ più statico, in quanto la tua personalità non viene completamente espressa, ma so per certo che i miei followers avranno captato questo lato ironico, dalle stories buffe che faccio ai video divertenti coi miei compagni di viaggio..”

15mila like per questo post dai suoi followers. Sono 765 mila i suoi seguaci e Laura D’Amore non li delude mai…