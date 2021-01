Tina Kunakey, in intimo bianco sexy è perfetta: fisico da “paura” – FOTO

La super modella francese, Tina Kunakey fa sognare i follower di Instagram con uno scatto in intimo sexy da urlo: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Come nessuno l’aveva mai vista sinora, Tina Kunakey ha riempito di gioia la prima mattina di un weekend da favola. Sarà felice il suo Vincent Cassel, marito e testimonial d’eccezione di una bellezza così pura, ma “duratura” nel tempo. La supermodella di origini francesi è molto attiva sui social network e in maniera particolare su Instagram, dove ha raggiunto ette impronosticabili dal primo giorno di registrazione.

Ha partecipato a diverse “passerelle” di valore, ma il suo fascino, col tempo sempre irrobustirsi sempre più per la felicità dei fan. Nonostante i divieti, dovuti alle restrizioni per evitare la diffusione della malattia ha comunque scelto di spingersi lontano dalla propria terra. In fondo lo meritvava dopo tanti “sacrifici” condotti in porto, in un 2020 scevro di “fantasie” e scatti glamour sotto i riflettori.

La fantastica e indimenticabile vacanza di Rio De Janierio ha fatto sì che scrivesse una pagina importante della sua carriera da top calendarista. Una sexy model per gli amanti della signorilità più pura. L’ingrediente di una “ricetta” perfetta per Tina, che proprio non riesce a rinunciare ad interloquire con i propri “desideri”, che solo “Madre Natura” potrebbe regalarle

LEGGI ANCHE —–> Elena Morali, “sezbra a pois” sexy e travolgente: favolosa – FOTO

Tina Kunakey, fotogenica in bianco e nero: uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

LEGGI ANCHE —–> Mercedesz Henger una sirena in riva al mare, fondoschiena marmoreo: devastante – FOTO

In poco tempo è diventata una delle top model a livello internazionale più glamour e cliccate dai follower di Instagra. Parliamo della splendida e affascinante, Tina Kunakey, la supermodella d’oltralpe con pensiero e corpo, rivolti dall’altra parte del mondo. La vacanza in Brasile continua a regalare spettacolo ai follower di Instagram.

Tina non si fa mancare davvero nulla e riesce ad assorbire, diventando un tuttuno con la sabbia bianca e cristallina e il mare in tempesta. Sembra abbia partecipato alla “selezione” naturale delle cose e inevitabilmente il destino ha scelto la sua “dolce” e “tenera” sensualità per “governare” il mondo.

Stavolta però a concedere la standing ovation al “popolo” del web ci ha pensato un ritratto in “bianco e nero” casalingo. La Kunakey appare davvero in forma smagliante, con indosso un intimo sexy che risalta le capacità e la perfezione di un aspetto fisico da modella che non risente l’età che avanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Pienamente d’accordo il suo amorevole Vincent Cassel che si limita ad un “T’es trop Tinette! 🛴”, fiero di averla accanto per il resto dei suoi giorni