Tommaso Zorzi, uno dei maggiori candidati alla vittoria finale del Grande Fratello Vip, dichiara di essere nuovamente innamorato.

Oltre che per essere molto simpatico, schietto e sincero, Tommaso Zorzi è stato tra i “vipponi” più discussi anche per il suo amore non corrisposto verso Francesco Oppini, figlio della famosissima Alba Parietti.

Nonostante il rifiuto subìto, Tommaso non ha mai tirato indietro le sue dichiarazioni, anche pur ammettendo di fronte alle telecamere della casa più piata d’Italia di essere innamorato anche di un altro personaggio famoso: “Mamma mia quanto è bono Harry Styles, cosa non farei per te. Io sono innamorato di te“.

L’ironica confessione è stata rivelata mentre sistemava la sua camera cantando una delle canzoni dell’artista inglese.

Tommaso tuona contro la Salemi, che risponde: “Ma vai a cag…”

Nel reality non mancano mai discussioni e lamentele.

Anche ieri, in giardino, Giulia Salemi cominciò a raccontare esausta di come sia possibile che ogni volta, all’interno della casa, riesca ad essere protagonista di storie d’amore e flirt.

A quel punto Tommaso Zorzi, con tutta la sincerità che l’ha sempre contraddistinto, le risponde: “Vabbè amore tu hai scambiato il Grande Fratello Vip per Tinder però”.

Prontamente la modella italo-persiana reagisce con un’ironico: “Ma vai a cag…”.

Non scoppiò nessuna lite tra i due, in quanto conoscendo Tommaso e il suo essere sempre così diretto, nessuno, compresa Giulia, vede nelle sue parole alcuna malizia o cattiveria.

Tra discussioni, amori, amicizie e delusioni tutti da casa si stanno chiedendo: “Chi vincerà il reality?” e “Chi si porterà a casa il bottino?”.