Beautiful, anticipazioni puntata 11 gennaio: i flashback di Thomas

Beautiful, anticipazioni 11 gennaio: continuano le discussioni tra Hope e Thomas e Steffy e Ridge. Non c’è armonia in famiglia.

Thomas ha raggiunto Hope allo chalet per discutere del passaggio di custodia di Douglas. Per quanto riconosca di aver sbagliato negli ultimi tempi, il giovane Forrester non può permettere che le Logan gli portino via suo figlio. Anche Liam è restio all’idea di adottare il figlio di Thomas e non si lascia convincere da Brooke, a sua volta sempre più decisa a voler sistemare la figlia con lui, limitando una volta per tutte lo spazio di manovra di Steffy e Thomas. Ridge e sua figlia, intanto, stanno discutendo negli uffici della Forrester.

Beautiful, anticipazioni 11 gennaio: Brooke cerca di convincere Liam

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni di Beautiful scopriamo che l’incontro con Hope riaccenderà in Thomas sensazioni che credeva sopite. I ricordi dell’amore che ha provato per lei lo confonderanno a tal punto che il ragazzo se ne andrà di casa promettendo di riflettere sull’ipotetica cessione della custodia di Douglas. Ma oltre ai piacevoli ricordi con Hope, al ragazzo torneranno in mente anche i soprusi di Brooke e tutte quelle volte che ha rischiato di rovinare la sua famiglia. Dove lo poterà questa spaccatura interiore?

Nel frattempo alla Forrester, Steffy confiderà a Ridge di non riuscire a perdonare il fratello, ma di non essere comunque d’accordo nel lasciare Douglas ad Hope e Liam. Ridge sfrutterà questo suo attimo di debolezza per cercare di far rappacificare i figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke farà pressione su Liam per ottenere il suo appoggio, ma il ragazzo non sarà affatto convinto di voler adottare Douglas.