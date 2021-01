Un uomo di 66 anni è deceduto questa mattina in un incidente avvenuto sulla provinciale 470 a Zogno, comune in provincia di Bergamo.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Questa mattina un uomo di 66 anni ha perso la vita in un incidente lungo la provinciale 470 nel territorio di Zogno, in provincia di Bergamo. La vittima, stando alle prime informazioni, si trovava alla guida di un furgoncino che si sarebbe ribaltato per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Bergamo, furgoncino si ribalta sulla provinciale in mattinata: uomo di 66 anni perde la vita

Questa mattina, domenica 10 gennaio, un uomo è morto in un incidente avvenuto intorno alle 7 sulla provinciale 470 nel territorio di Zogno, comune in provincia di Bergamo. La vittima è un 66enne della Valle Brembana che pare dovesse prendere parte ad una battuta di caccia. Stando a quanto riporta la redazione de L’Eco di Bergamo, il 66enne si trovava al volante del suo furgoncino che, per cause ancora da accertare, si è ribaltato sulla carreggiata. Nell’impatto, avvenuto all’ingresso della nuova variante, il conducente sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo rimanendo schiacciato dal veicolo.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 66enne, morto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri di Zogno che hanno provveduto ai rilievi del caso per accertare le cause e la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri, riporta l’Eco di Bergamo, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.