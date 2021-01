Chiara Ferragni cade in gravidanza. Timore per la piccola in arrivo

Chiara Ferragni. La popolare influencer fa una caduta mentre è incinta di 8 mesi. Timore per la salute della bimba in arrivo

L’influencer più famosa d’Italia ha tenuto tutti con il fiato sospeso riguardo un piccolo incidente che l’ha vista protagonista ma che poteva avere ripercussioni gravi. Chiara Ferragni racconta, tramite una Instagram stories, di aver fatto una caduta a causa del ghiaccio sul suolo. Parla in inglese affinché possano capirla i milioni di fan che la seguono, sparsi in tutto il mondo. I momenti di concitazione derivano soprattutto dal fatto che l’imprenditrice digitale è all’ottavo mese di gravidanza. Lei e il marito, il rapper Fedez, aspettano la loro secondogenita per fine febbraio.

“Ho fatto una piccola caduta. Mi sentivo benone ma per essere sicura che fosse tutto in regola, sono andata a fare un’ecografia”. E’ stata l’occasione per avere un’altra bella sorpresa.

Chiara Ferragni: che sorpresa durante l’ecografia

L’influencer più famosa d’Italia sta vivendo le ultime settimane di gravidanza con serenità ma, allo stesso tempo, con un minimo di apprensione, memore del periodo in cui aspettava il piccolo Leone. Gli ultimi due mesi di gestazione li passò in totale riposo a letto a causa di un problema alla placenta. Subì infatti un parto cesareo d’urgenza.

La piccola caduta avvenuta nelle ore scorse l’ha fatta allarmare, non sapendo se la bimba che cresce nel suo grembo potesse aver subito ripercussioni. Fortunatamente mamma e figlia stanno bene. Un’ecografia ha tolto ogni dubbio. E’ stata l’occasione per rivederla per la terza volta grazie alle immagini tridimensionali offerte dagli ultrasound. Chiara Ferragni è in trepidante attesa: “E’ stupenda, ragazzi. E’ troppo emozionante vederla” – ha detto tramite Instagram stories.

Ha poi pubblicato le immagini a favore di pubblico, felice di averla fotografata esattamente nel momento in cui sorrideva: che sorpresa. Fedez e Chiara Ferragni non hanno ancora rivelato il nome prescelto per la nascitura. Probabilmente aspetteranno di vederla prima di decidere definitivamente.