Diletta Leotta e Daniele Scardina, ritorno di fiamma? Spuntano indizi dai social

Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sembra essersi riaccesa la fiamma della passione: gli indizi che spuntano dai socialÂ

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Non c’è pace per Diletta Leotta e Daniele Scardina: ancora una volta, il gossip è tornato ad occuparsi della loro love story, che sembra in continua evoluzione. Negli ultimi mesi, si era fatta sempre più insistente la voce di un ritorno di fiamma fra il pugile e la bella giornalista. La coppia, che si è lasciata all’inizio della scorsa estate, è stata addirittura immortalata insieme. Sono moltissimi i followers che desiderano vederli nuovamente uniti, affiatati e complici come un tempo. Di recente, nuovi indizi provenienti dai social hanno riacceso le speranze del web.

LEGGI ANCHE —>Â Diletta Leotta, la canotta stretta e il lato A esemplare: tripudio di likes – FOTO

Leotta-Scardina, ritorno di fiamma? Spuntano nuovi indizi dai social