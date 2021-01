Flora Canto, lady Brignano è una bomba di sensualità. Che ne pensa lui ? – FOTO

Flora Canto condivide con i fan un meraviglioso scatto della sua domenica: lo sguardo sognante è celato dagli occhiali scuri. Lady Brignano è davvero uno schianto!

La compagna di Enrico Brignano sembra averne abbastanza della pioggia che, da giorni, cade incessante su tutto il territorio italiano. La splendida Flora, attraverso un meraviglioso post su Instagram, ha chiesto consiglio agli utenti su come trascorrere una simile domenica: “Voi che fate con queste belllifffime giornate di pioggia?? Consigli?!“.

La Canto nasconde lo sguardo sognante attraverso gli occhiali scuri, che tuttavia non ne intaccano in alcun modo la bellezza mediterranea.

I followers sono incantati da lady Brignano, ed i complimenti non tardano ad arrivare: “Bellissima e di classe“, “Anche con la pioggia tu sei il sole“, scrivono sotto al post.

Flora Canto: la carriera di Lady Brignano

Nata a Roma nel 1983, la compagna di Enrico Brignano ha esordito in tv all’interno della trasmissione Uomini e Donne. Flora, all’epoca tronista, scelse il corteggiatore Francesco Pozzessere, ma la relazione terminò poco prima delle nozze. Nel passato della Canto, tuttavia, c’era già un ex fidanzato alquanto famoso: si tratta dell’amato conduttore Filippo Bisciglia, con cui lady Brignano ebbe una storia piuttosto burrascosa.

Successivamente, Flora approfondì la propria passione per il canto e la recitazione, prendendo parte a produzioni cinematografiche come “La coppia di campioni“, al fianco di Massimo Boldi. La Canto è inoltre apparsa come concorrente nel programma “Tale e Quale Show“, in onda su Rai 1, dove ha potuto sfoggiare le doti canore.

Di recente, l’attrice ha ricoperto il ruolo di inviata nel programma “Ogni Mattina“, condotto da Adriana Volpe. Nella vita di Flora, 7 anni fa, è arrivato un uomo del tutto speciale: si tratta dell’attore comico Enrico Brignano. Tra i due, come svelato dai diretti interessati, fu un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che la loro favola continua tuttora.

Nonostante la differenza d’età, Flora ed Enrico formano una coppia solidissima. Nel 2017, a rafforzare la loro unione è stato l’arrivo della loro primogenita, Martina.