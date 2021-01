Floriana Messina continua a far impazzire i suoi follower con scatti a dir poco spettacolari: il suo décolleté manda i fan in visibilio.

Floriana Messina è una delle influencer più amate e seguite dagli italiani: il suo account Instagram vanta, ad esempio, 717mila follower. La nativa di Potenza è diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione al ‘Grande Fratello 12’. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la 31enne ha iniziato a girare nei vari salotti televisivi, da ‘Pomeriggio Cinque’ a ‘Domenica Live’.

Floriana non smette di incantare sul web e continua a postare scatti sbalorditivi in cui mette in mostra le sue curve spettacolari. La 31enne, poco fa, ha postato in rete l’ennesima fotografia da capogiro.

Floriana Messina incredibile su Instagram: il décolleté esplode

Floriana, nell’ultimo scatto postato in rete, è decisamente esagerata. La showgirl indossa un pantalone di pelle e una camicetta bianca decisamente stretta. Il suo décolleté è decisamente esplosivo e viene contenuto con fatica. La nativa di Potenza ha ai piedi dei tacchi vertiginosi e assume una posizione sexy.

Il post ha già raccolto 15mila cuoricini e numerosissimi commenti. Gli utenti stanno rilasciando complimenti e parole di apprezzamento. Ogni singolo contenuto dell’ex gieffina ottiene sempre un ottimo riscontro.

Floriana, qualche giorno fa, fece girare la testa a tutti postando una foto in cui era distesa sul letto con gambe da urlo in bella mostra.