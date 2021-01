Beautiful, anticipazioni puntata 12 gennaio: Bill dice la sua su Wyatt e Sally

Beautiful, anticipazioni 12 gennaio: dopo Quinn, anche Bill ora dice la sua sulla relazione tra Wyatt e Sally.

Non c’è pace a casa Forrester. Quando sembrava che la situazione si stesse finalmente calmando, dopo il tragico incidente della scogliera ed il fortuito incontro tra Ridge e Shauna, Brooke ha deciso di far preparare dei documenti per il passaggio di custodia di Douglas. Hope e Liam potrebbero diventare i genitori legittimi del bambino, togliendolo una volta per tutte a Thomas, che si è rivelato essere un padre inaffidabile e violento. Durante un duro confronto con Hope, il ragazzo ha sentito riaccendersi la fiamma di quell’amore disperato che ha provato per lei in passato ed è andato via dallo chalet pieno di dubbi. Wyatt, nel frattempo, si sente ancora profondamente diviso tra Sally e Flo.

Beautiful, anticipazioni 12 gennaio: Thomas riflette sulla proposta di Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Bill dirà la sua a Wyatt riguardo al suo rapporto con Sally Spectra. Su una cosa Bill e Quinn sono d’accordo: Sally non è la donna adatta a Wyatt. Anche Bill, stranamente, parteggia per Flo.

Nel frattempo allo chalet, Brooke ed Hope sono convinte che Thomas firmerà i documenti dell’adozione, ma devono scontrarsi con i dubbi di Liam, che cerca ogni scusa per allontanare da sé tale responsabilità.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che Thomas tornerà ad essere ossessionato da Hope. Per la prima volta, il fatto che la ragazza voglia portargli via Douglas, gli sembrerà quasi un segno.