Il coraggio di Lino Banfi: “i debiti ce li abbiamo e li avremo sempre”

Le confessioni di Lino Banfi ospite ad Oggi è Un Altro Giorno sono un regalo per gli italiani, poi la commovente sorpresa di Giulio.

L’attore di origini pugliesi, Lino Banfi, si racconta in maniera del tutto inedita di fronte alle telecamere di RaiUno. Ospite di Serena Bortone, nel programma pomeridiano Oggi è Un Altro Giorno, il celebre Lino ripercorre alcuni preziosi aneddoti della sua carriera e non solo. Durante l’intervista intereverranno due personalità di fondamentale importanza nella sua vita: la figlia, Rosanna Banfi, con la quale afferma di avere un rapporto molto speciale, e l’attore e figlio nella finzione, Giulio Scarpati, con cui ha condiviso per anni il set di Un Medico In Famiglia.

Il nonno d’Italia, conosciuto per la sua propensione a commuoversi con facilità, è presto affiancato nella trasmissione dal sorprendente intervento del suo ex collega ed amico Giulio Scarpati. L’attore romano racconta della entusiasmante naturalezza creatasi fra loro e gli altri componenti nei tempi d’oro della fiction Rai, entrata nel cuore di tutti i suoi telespettatori. “Mi incuriosiva molto vedere come lavorava“, esordisce riferendosi a Lino, “i rapporti li abbiamo costruiti e bisogna sfatare il mito dell’attore che non lavora […] il clima di naturalezza sembrava che nascesse lì“, concludendo poi sul bisogno di saper dire “no alle finte attenzioni“.

Leggi anche —>>> Lino Banfi, il retroscena di Com’è Dura la Vita: “Mi costrinse a farlo”

Lino Banfi e “l’importanza di saper piangere”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bysaramorandi (@bysaramorandi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Lino Banfi si sfoga durante un’intervista: “Sul vaccino vi dico la mia”.

In seguito Lino ripercorrerà dei momenti della sua infanzia e delle difficoltà dovute alla guerra. Immagini toccanti che mostrano ancor di più la sua sensibilità. Nella difficoltà ancora molto attuale che un artista possa vivere sulla propria pelle, e nel tentativo di affermarsi riuscendo così a vivere del suo mestiere, Lino, parla dell’amata moglie Lucia Zagaria.

Alla vigilia di un suo colloquio per accaparrarsi “il posto fisso”, l’attore, sovrastato dai dubbi sul da farsi, non riusciva a prendere sonno. Allora Lucia, al suo fianco nel letto, disse: “ma senti questa cosa che devi fare domani… Ci devi andare per forza?“, “perché i debiti ce li abbiamo e ce li avremo sempre, continua a fare il lavoro che fai“. Un messaggio di un’incredibile profondità secondo la conduttrice, che lo ha portato oggi ad essere quello che è: “un modo di incoraggiare coloro che confidano nei proprio sogni ed hanno paura di non farcela“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da _CdcA🙏🏻❗️ (@_cdca)

Per concludere poi Lino aggiungerà ironicamente “se potesse uscire l’arcobaleno saremo tutti d’accordo, anche chi è daltonico se ne accorgerebbe“. Probabilmente con la speranza che presto la regola del distanziamento, per la quale sta soffendo molto attualmente, possa essere finalmente abolita assieme alla sua causa prima.