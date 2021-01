Domenica In, Valeria Fabrizi si confessa: “Suor Costanza mi ha cambiato la vita”

Ospite ieri della puntata di Domenica In è stata Valeria Fabrizi. L’attrice ha ripercorso la sua carriera nel mondo dello spettacolo

La conosciamo tutti come la simpaticissima Suor Costanza nella serie ora in onda su Rai Uno “Che Dio ci Aiuti 6”, ma, nella sua lunga carriera come attrice, Valeria Fabrizi ha interpretato tantissimi altri ruoli davvero encomiabile. Ieri è stata ospite di “Domenica In” invitata dall’amica Mara Venier che ha voluto tirare con lei un bilancio di questi suoi ultimi anni passati a lavorare nel mondo della tv con ragazzi attori molto giovani e vanto per la nostra produzione cinematografica.

Valeria Fabrizi ha così raccontato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo e proprio quest’ultimo ruolo di Suor Costanza che le ha fatto tornare la voglia e la gioia di tornare a recitare dopo tanti anni lontana dalla telecamera.

“Sono sempre stata una persona espansiva, abbracciavo e coccolavo tutti, ma non per questo mio marito era geloso, è così che dovrebbe essere“. La Fabrizi era infatti sposata con Tata Giacobetti del famoso “Quartetto Cetra”, scomparso nel 1988, che è stato l’unico grande amore della sua vita e dopo la sua morte è stata per tanti anni lontana dagli schermi perché non accettava più quel mondo.

Valeria Fabrizi, il ritorno in tv con “Che Dio ci aiuti”

La Fabrizi confessa a Mara Venier: “Ho avuto dei corteggiatori, c’era sempre il paragone con lui. Io ho avuto Giorgia vicino moltissimo, non ne sentivo la necessità. Sono stata sedici anni lontana dal lavoro dell’attrice, non me la sentivo, ho fatto solo la mamma, poi sono tornata e mi hanno dato questo ruolo che è scoppiato, è piaciuto a tutti. Ma io sono così nella vita, io sono Suor Costanza”.

La fiction è ormai alla sua sesta stagione, ieri sera è andata in onda anche la seconda puntata che vede tra gli altri nel cast una bravissima Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo. Proprio questi ultimi tre sono intervenuto poi anche in collegamento video con la Fabrizi per supportarla nel racconto.

Valeria ha anche terminato l’intervista facendo molto ridere la stessa Mara con una battuta sagace e ironica: “Non mi hanno detto che avremmo parlato di Che Dio ci aiuti 6, non pensavo avremmo parlato della fiction ma solo di me” ha ammesso ironica l’attrice”.