Un ristoratore di 53 anni è stato travolto e ucciso dalla sua stessa auto che alcuni malviventi avrebbero provato a rubargli durante le consegne a domicilio.

Agghiacciante quanto accaduto sulle strade di Romiley, cittadina nel distretto di Stockport, in Inghilterra. Un ristoratore di 53 anni sarebbe stato rapinato e ucciso dopo essere stato travolto con la sua stessa auto da alcuni criminali. La vittima era impegnata in alcune consegne a domicilio per il ristorante di cui era titolare. Giunti sul posto i paramedici hanno soccorso il ristoratore che è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto ieri per le gravi ferite riportate. Su quanto accaduto la polizia inglese ha avviato le indagini che avrebbero portato all’arresto di un ragazzo di 14 anni.

Inghilterra, rapina finisce in tragedia: ristoratore di 53 anni travolto e ucciso dalla sua stessa auto

Un uomo di 53 anni è morto ieri, domenica 10 gennaio, a Romiley, città nel distretto di Stockport nella Greater Manchester, in Inghilterra. La vittima è Haji Mohammed Hedayatul Islam, ristoratore che lavorava per il ristorante di famiglia. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, come riporta la redazione di Metro.co.uk, alcuni malviventi avrebbero raggiunto la vittima ed avrebbero provato a rubargli rubato l’auto con la quale, Haji stava effettuando una consegna a domicilio. L’uomo ha provato a fermare i criminali, aggrappandosi al finestrino del veicolo, ma quest’ultimo lo avrebbe travolto.

Sul posto sono arrivati i paramedici che hanno soccorso il ristoratore e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove è morto dopo due giorni di agonia per le ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della polizia inglese che hanno provveduto agli accertamenti sul caso ed hanno avviato le indagini sul caso. Le autorità, riporta Metro.co.uk, hanno arrestato un ragazzo 14enne che sarebbe sospettato di essere coinvolto nella rapina. Gli investigatori ritengono che vi siano altre persone coinvolte ed hanno sollecitato chiunque possa aver visto qualcosa o possa essere in possesso di informazioni in merito a farsi avanti.

Il figlio della vittima su Facebook ha raccontato che il padre stava effettuando l’ultima consegna prima di tornare a casa. Gli amici ed i conoscenti di Haji, riporta Metro.co.uk, lo hanno descritto come una persona gentile e sempre pronta ad aiutare il prossimo.