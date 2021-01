Isola, svelati i nomi dei naufraghi e il più papabile tra gli inviati

Partirà tra poco l’Isola dei Famosi 15, quest’anno condotta da Ilary Blasi ma ancora ci si domanda chi farà parte del cast e chi sarà l’inviato in Honduras.

La risposta potrebbe essere pronta. Sarebbero in dirittura di arrivo i nomi dei prossimi naufraghi.

Anche il nome del prossimo inviato è un mistero. Stando alle indiscrezioni sarebbe stato contattato Can Yaman ma l’ingaggio dell’attore a quanto pare è risultato troppo alto. Gli altri nomi in lizza sarebbero: quello di Alvin che è sembrato il più papabile ma anche Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sembrano molto graditi alla Signora Totti.

Ad accompagnare la padrona di casa in studio come opinioniste dovrebbero esserci Francesca Barra e Alessandra Mussolini: sicuramente due donne estremamente intelligenti e senza peli sulla lingua.

Chi sono i nuovi concorrenti?

Non è ancora chiaro il cast completo de ‘L’Isola dei Famosi’ ma due nomi sono stati già svelati.

Nelle ultime settimane erano circolate alcune voci su eventuali partecipazioni, tra tutte quelle riguardanti Eleonora Giorgi, Asia Argento, Vera Gemma, Alessandra Canale e Brando Giorgi.

Ma in realtà le due concorrenti ad oggi confermate e quindi ufficiali, sono due vecchie conoscenze di Pechino Express: una personal trainer e una famosa conduttrice.

Stiamo parlando di Jill Cooper e Patrizia Rossetti. La prima aveva partecipato a Pechino Express in coppia con l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip Antonella Elia e la seconda invece con l’attuale concorrente Maria Teresa Ruta.

Il cast dunque è ancora in via di formazione ma presto avremo ulteriori aggiornamenti considerando che l’attesissima edizione de ‘L’Isola’ partirà da metà marzo e andrà in onda tutti i lunedì sera su Canale 5.