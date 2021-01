Maddalena Corvaglia, top strettissimo: look bollente sui social FOTO

Maddalena Corvaglia, top strettissimo: look bollente sui social. La velina ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Maddalena Corvaglia è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Ha composto insieme ad Elisabetta Canalis la coppia storica delle veline di Striscia la Notizia, proprio all’inizio degli anni duemila. Maddalena oggi ha raggiungo i 40 anni e ha un fascino che ha veramente pochi eguali. Ha trasferito la sua vita e i suoi interessi negli stati Uniti, ma è rimasta in contatto costante con i suoi fans tramite il suo profilo Instagram.

Maddalena Corvaglia ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Maddalena si tiene sempre impegnata, curando se stessa e il proprio aspetto fisico. I costanti esercizi per tenersi in forma hanno il loro effetto, ottiene davvero dei risultati importanti e molto apprezzati dai suoi followers che le lasciano sempre tantissimi complimenti sui social. Non è questo l’unico segreto della bellezza di Maddalena, è importante anche l’alimentazione: d’altronde se siamo quello che mangiamo, lei deve seguire un’alimentazione davvero molto sana.

Sui social ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno commentandole gli scatti che pubblica costantemente sul suo profilo e inondandola di complimenti sicuramente tutti meritati e soprattutto sinceri.