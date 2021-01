Carmen Di Pietro positiva al Covid: “Vi spiego come tutto è iniziato”

Carmen Di Pietro, ospite di Barbara D’Urso, ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. Tutto sarebbe partito da un’infiammazione del nervo sciatico

Nel corso della puntata odierna di “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso ha dato la notizia della positività di Carmen Di Pietro. La showgirl, in collegamento streaming, ha spiegato alla presentatrice di essere confinata in casa assieme ai suoi familiari. Sia la Di Pietro che suo figlio Alessandro sono risultati positivi, mentre la figlia Carmelina, non contagiata dal virus, è chiusa nella sua stanza. “Siamo tutti isolati, però Carmelina non esce dalla camera perché potrei infettarla“, ha raccontato l’ex modella.

Stando al suo racconto, tutto è partito da una banale infiammazione del nervo sciatico.

Carmen Di Pietro positiva al Covid: “Ho contagiato mia mamma”

Ospite di “Pomeriggio Cinque”, Carmen Di Pietro ha raccontato alla conduttrice come ha scoperto di essere positiva al coronavirus. “Tutto è iniziato con un mal di gamba, avevo il nervo sciatico infiammato – ha spiegato la showgirl – La dottoressa mi ha mandata immediatamente a fare il tampone“.

L’ex modella ha raccontato di essersi sottoposta al tampone rapido assieme al figlio Alessandro. I due, risultati positivi, avevano una carica virale talmente alta da non necessitare la verifica mediante il tampone molecolare: “La carica virale era altissima, non ho fatto neanche il molecolare“, ha rivelato la Di Pietro.

Carmen, che si dichiara in buona salute, nonostante il dolore alla gamba e l’assenza dei sapori, ha affermato di avercela soprattutto con se stessa. Nonostante gli accorgimenti adottati, non è riuscita ad evitare di contrarre il Covid. “Sono arrabbiata con me stessa, ho seguito tutte le regole ma mi sono presa il virus“, ha spiegato a Barbara D’Urso.

L’angoscia della conduttrice è aggravata dallo stato di salute della mamma, 75enne. Anche quest’ultima è infatti risultata positiva al coronavirus, a seguito dei contatti con la figlia. “Ho infettato anche mia mamma che ha 75 anni“: questo il resoconto straziante della Di Pietro.