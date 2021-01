Maria Grazie Cucinotta ha postato uno scatto su Instagram in cui mostra un fascino senza tempo. Un minidress mette in risalto la sua bellezza e le sue generose curve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

52 anni e non sentirli. Non solo nello spirito ma anche nell’aspetto. Maria Grazia Cucinotta mostra sui social uno scatto in cui mette in risalto il suo fascino senza tempo. Occhi profondi e chioma nera, l’attrice ha un fisico mozzafiato dalla curve generose.

Nella foto pubblicata poche ore fa sulla pagina Instagram, la Cucinotta indossa un minidress leopardato. Décolleté in primo piano, Maria Grazia indossa un paio di sandali gioiello dal tacco vertiginoso. Non è solo il sensuale outfit a catturare l’attenzione ma anche la posa dell’attrice. Seduta su una panchina in giardino è intenta a sistemarsi il cinturino del sandalo.

Nella didascalia al post la Cucinotta fa sapere che il look indossato è parte di una linea realizza per aiutare donne vittime di violenza. L’attrice aggiunge. “Basta pregiudizi e soprattutto non avere più paura di essere donna..”.

Tantissimi i commenti di apprezzamento dei suoi 417 mila follower. L’attrice dal fascino mediterraneo conosciuta a livello internazionale, è molto impegnata nella difesa dei diritti delle donne.

LEGGI ANCHE > Maria Grazia Cucinotta, curve rotonde e fisico perfetto anni ’90: che ricordi – VIDEO

Maria Grazia Cucinotta: un libro sul tema della lotta alla violenza sulle donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

LEGGI ANCHE > Maria Grazia Cucinotta, il racconto di quando è scappata da uno stupro

Durante la sua partecipazione a una puntata di ottobre di “Verissimo”, la Cucinotta ha raccontato di aver subito un tentativo di violenza a soli 20 anni. All’epoca lavorava come modella a Parigi. Per fortuna Maria Grazia riuscì a scappare ma quell’evento la segnò nel profondo.

Da anni si impegna nella lotta alla violenza sulle donne tanto da aver pubblicato un libro su questa tematica. “Vite senza paura”; il titolo del volume i cui ricavati sono stati devoluti a sostegno di donne vittime di violenza.

La Cucinotta ha i riflettori puntati dal 1987. Quell’anno fu cruciale per la sua carriera in quanto entrò nel cast della trasmissione di Renzo Arbore “Indietro tutta”. Dopo i lavori televisivi, Maria Grazia passò al cinema. Nel 1994 è stato Massimo Troisi a sceglierla per la pellicola “Il postino” che segna un’importante svolta nella suo percorso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, curiosità, cronaca, televisione, spettacolo e tanto altro, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Dal 1995 è legata al all’imprenditore romano Giulio Violati dal quale ha avuto una bambina nel 2001.