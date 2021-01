Marika Fruscio vestaglia e seno super esplosivo: che bellezza – FOTO

La bellissima conduttrice, showgirl, influencer e modella posta una foto molto elegante, ma con una piccante scollatura!

Marika indossa un vestito con delle stampe molto raffinate e una scollatura a V, che le risalta il seno: è a dir poco stupenda!

Gli occhi non sono eccessivamente marcati, le labbra sono lucide e i capelli hanno “qualche riccio e capriccio di troppo”, per citare le sue parole scritte nella didascalia, sotto al post.

La foto è stata scattata in bagno ed ha raggiunto, e superato, i 6.000 mi piace e i 160 commenti in circa tre ore.

Marika racconta un retroscena del programma Uomini e Donne: “Nella vita non ho mai corteggiato nessuno“

Nel corso di un’intervista, Marka Fruscio ha parlato della sua esperienza del programma di Maria De Filippi. “Sinceramente è una di quelle esperienze da provare ma che non rifarei, soprattutto non accetterei il ruolo di corteggiatrice, probabilmente perché abituata ad essere tra virgolette la regina del programma in cui sono adesso. Nella vita non ho mai corteggiato nessuno, inoltre mi sono trovata in un trono abbastanza particolare, in cui comunque io ero più grande dei tronisti e non solo anagraficamente parlando, rispetto a me erano immaturi. Ho vissuto un passato particolare, con delle responsabilità e una mentalità forse più grande rispetto alla mia età”.

Infine ha aggiunto: “Successivamente mi sono state proposte altre opportunità lavorative, molto più interessanti, così sono andata avanti sviluppando quella che è la mia passione per il calcio, facendone poi un lavoro“.