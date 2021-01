L’ex modella, showgirl, influencer e personaggio televisivo italiano condivide una foto spettacolare, che non passa di certo inosservata!

Il primo elemento che hanno notato i followers guardando lo scatto è, di sicuro, lo sguardo.

I suoi occhi sono di un colore turchese che incanta chiunque osservi la foto: mai visto niente di simile!

Indossa un outfit total black, con una predominanza di tessuti in pelle: uno stile magico!

Pamela in meno di mezz’ora ha ottenuto quasi 2.000 mi piace e più di 30 commenti, tra cui moltissimi complimenti e apprezzamenti.

Pamela rivela un retroscena sul programma Amici Celebrities: ecco l’inaspettata confessione!

Nel corso di un’intervista, durante una puntata della trasmissione Verissimo, di Silvia Toffanin, Pamela racconta un retroscena della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi: “In realtà era un sogno che coltivavo da tantissimo tempo. Seguo la trasmissione da quando ero ragazzina e avendo da sempre la passione per il canto e per la danza, sono stata anch’io, a diciott’anni, una delle tante ragazze che hanno provato a entrare nella scuola di quello che, ai tempi, si chiamava Saranno famosi. Ho superato il primo livello di provini, ma poi non sono riuscita a entrare. Ora ho realizzato un desiderio“.

Ciò che, però, ha reso ancora più bella la sua esperienza al talent show è stata poter partecipare insieme al suo compagno.