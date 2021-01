Alessia Marcuzzi lancia un messaggio in codice a Stefano De Martino. I fan esultano

Si è parlato molto durante l’estate del presunto triangolo amoroso tra Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Forse ora spunta la verità

Sicuramente sono stati i protagonisti indiscussi delle pagine di cronaca rosa durante tutta l’estate. Stiamo parlando di Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, un triangolo ingarbugliato che ha infittito le pagine dei rotocalchi di gossip in un periodo in cui si cercavano distrazioni e che forse l’immaginazione collettiva dei fan più calorosi ha ingigantito per l’amore verso i propri protagonisti.

Sembrava infatti che il ballerino De Martino avesse tradito Belen Rodriguez con Alessia ma la storia è sempre stata taciuta dai tre e non ha mai trovato una conferma definitiva anche se a settembre, il direttore di Chi, Alfonso Signorini, si era lasciato scappare una dichiarazione choc.

Nell’intervista a Libero Quotidiano aveva infatti detto: “I personaggi si raccontano sempre meno, si fanno vedere sui social felici e contenti e nascondono la verità. Non so se la gente sia così scema da credere a tutto, ma a quanto pare sì”.

Alessia Marcuzzi ha lanciato un messaggio a Stefano? I dettagli

La Marcuzzi nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo qualche tempo fa aveva dichiarato: “Ho capito che molto spesso credere a una cosa romanzata sia più stuzzicante che credere alla verità. Non è stato molto bello ma devo farci i conti, la mia vita è in mezzo ai riflettori e ho preferito non commentare. Ci siamo parlati tutti e tre ed eravamo tutti esterrefatti per la cosa”.

Il 5 gennaio, però, in occasione della messa in onda del film “La La Land” su Rai 3, Alessia ha lanciato un tweet con una frase presa direttamente dalla pellicola: “Brindiamo a coloro che sognano, folli quanto possono sembrare, brindiamo ai cuori che soffrono, brindiamo ai pasticci che facciamo”.

Sembra un chiaro messaggio rivolto a Stefano con cui lei, nel 2018 durante la promo a tema “La La Land” de L’Isola dei Famosi, aveva ballato il celebre motivetto del fil con lui: abito giallo per Alessia, camicia e cravatta per Stefano. Cosa vorrà dire “brindiamo ai pasticci che facciamo”? I fan sperano che il messaggio in codice sia proprio rivolto al ballerino, ma ancora non abbiamo conferme ufficiali.