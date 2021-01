La bella Ruggeri condivide una foto su Instagram di prima mattina con la tazza in mano, in primo piano lo sguardo sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri sempre più bella, condivide una foto su instagram, in cui appare in primo piano e si nota uno sguardo intenso e sensuale oltre le labbra carnose. Si copre con una felpa imbottita perché è una giornata freddissima.

Ieri la bella bonas è tornata negli Studi Elios Mediaset per cominciare le riprese della nuova stagione di Avanti un altro, che riprende dopo lo stop dovuto al covid. In molti non vedono l’ora di rivedere la Ruggeri in televisione per ammirare la sua bellezza.

Claudia Ruggeri torna ad Avanti un altro con la collega Laura Cremaschi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La Ruggeri condivide molte stories del suo ritorno negli studi Elios per le riprese di Avanti un altro. Insieme a lei c’è Laura Cremaschi e le due discutono perché la Cremaschi vuole finire di mangiare il pranzo, ma la Ruggeri insiste per andare subito a lavorare. Le due poi scherzano insieme. Belle più che mai le due sono pronte e cariche a tornare nel programma e siamo tutti felici di rivederle. La pausa è stata lunghissima per loro e anche per Bonolis, quasi un anno di assenza per il covid.

Ma ora tutto è pronto per ripartire con uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani e con il mitico Paolo Bonolis che è in grado di farci ridere sempre con le sue battute e le sue facce. Sicuramente tra i conduttori più apprezzati nel panorama dello spettacolo, i concorrenti quando lo vedono sono estasiati e così anche il pubblico. Una vera leggenda della televisione italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Lui e la Ruggeri hanno un’ottimo rapporto sul lavoro ma anche al di fuori, lei infatti è sposata con il cognato di Bonolis. Il fratello di Sonia Bruganelli. Avevano lavorato già insieme ai tempi di Domenica In quando conduceva Bonolis, e ora lei è una costante nel programma.