Guendalina Tavassi, VIDEO e annuncio imperdibile su Instagram

Guendalina Tavassi in una diretta su Instagram esilarante, ma con un annuncio davvero importante: ecco la sorpresa per i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

E’ uno dei personaggi da sempre più discussi ed esuberanti sui social network. Parliamo di Guendalina Tavassi, diventata famosa con la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2010. Da allora, una presenza fissa sul piccolo schermo come opinionista e un’altra partecipazione ad un reality, L’Isola dei Famosi. Guendalina si è sempre distinta per la sua attitudine verace e il suo fascino super provocante. Tornata nel mirino del gossip qualche mese fa per la diffusione di video e foto dal contenuto particolarmente osé, che hanno fatto molto discutere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Guendalina Tavassi esagerata, la scollatura è pazzesca ed il seno esplode – FOTO

Guendalina Tavassi, annuncio in diretta su Instagram: lancio di un nuovo programma, tutte le info

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Guendalina Tavassi dopo i video bollenti ci riprova ma i commenti sono indegni – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Quest’oggi, Guendalina fa parlare di sé su Instagram per un altro motivo. Una diretta in cui, nonostante la sua autoironia anche piccante in alcuni momenti per rispondere ai commenti degli utenti, ha posto l’accento su un altro tema, regalando un annuncio inatteso ai suoi fan ma molto interessante. Infatti, insieme a due sue amiche, darà il via ad una sorta di programma sul web per cuori solitari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

“Mi piacerai?”, questo il titolo del programma, è aperto ai single di tutta Italia in cerca dell’anima gemella. Saranno scelti cinque uomini e cinque donne che verranno messi in contatto a seconda delle probabili compatibilità. Ulteriori dettagli su come partecipare saranno reperibili nelle stories Instagram di Guendalina, nella inedita veste di Cupido.