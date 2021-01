Lisa Montgomery condannata con iniezione letale, la prima dopo 70 anni

L’esecuzione di Lisa Montgomery fissata per ieri è stata compiuta. La decisione presa dal tribunale presieduto dal giudice Patrick Hanlon

Il nuovo presidente Joe Biden e la nuova politica democratica forse potevano fare la differenza sulla sorte di Lisa Mongomery che per ben due volte si era salvata dalla pena di morte. Ieri la decisione definitiva del giudice Patrick Hanlon che non le ha concesso la sospensione dell’iniezione letale. Lisa infatti nel 2004 aveva ucciso una giovane donna incinta, squarciandole la pancia per rapire la figlia che portava in grembo.

Il primo rinvio l’8 dicembre a causa della positività al coronavirus da parte dei suoi avvocati, poi confermata per il 12 gennaio ma ieri la decisione che ha ribaltato tutto.

Secondo quanto riporta l’US Bureau of Prisons records, l’ultima esecuzione capitale in America risale al 1953 in cui Bonny Heady morì in camera a gas per aver a sua volta ucciso un bimbo di 6 anni.

A ruling by a judge to delay the execution of Lisa Montgomery, the only woman on federal death row, could push the new date into the early days of the administration of President-elect Joe Biden, who has said he opposes the death penalty. https://t.co/Xu3tHH4WNy

— The New York Times (@nytimes) December 26, 2020