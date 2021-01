Melissa Satta lascia senza fiato in una foto su Instagram, illegale-FOTO

La Satta condivide una foto su Instagram e appare meravigliosa, una sensualità innata è da capogiro la showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta su Instagram bellissima in una foto in primo piano, un trucco pazzesco e i suoi capelli lunghi e mossi lasciano senza fiato. Da quando si è lasciata con Boateng è ancora più bella, forse vuol dire che nella sua vita c’è un nuovo amore. In effetti qualche voce di corridoi ha fatto trapelare che nella vita dell’ex velina ci potrebbe essere un’altro uomo.

Un nuovo amore per la Satta dopo la fine del matrimonio con Boateng?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta e Kevin Boateng ci hanno riprovato seriamente a rimettersi insieme dopo la fine del loro matrimonio qualche anno fa. Anche per il bene del loro bambino, Maddox. Li abbiamo visti bene di nuovo insieme, ad agosto avevano condiviso una foto bellissima insieme in Sardegna e lui le aveva fatto una dedica. “Non sono perfetto! Dico cose stupide, rido quando non dovrei, ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami oppure no. Ma ti faccio una promessa, se io sono qua lo sarò per sempre”.

Una dedica meravigliosa, eppure non è servita a far continuare la loro storia d’amore. Hanno provato ad andare avanti ma forse alcune cose non potevano superarle, come accade in molte coppie che si lasciano e poi ci riprovano. Purtroppo quando ci si lascia un motivo c’è, e quei problemi per cui ci si era lasciati poi si ripresentano sempre. Inizialmente si erano presi una pausa per capire cosa fare, dopo l’estate.

Ma il 21 dicembre la Satta ha pubblicato una foto di lei con Boateng e il figlio, scrivendo che dopo un periodo di separazione hanno deciso di interrompere definitivamente la loro storia d’amore. Una decisione presa di comune accordo e in serenità. Oggi però la Satta potrebbe avere un nuovo amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Si tratta di Matteo Rivetti, figlio di un noto imprenditore. I due si sarebbero conosciuti ad una cena di amici, mesi fa. Nelle foto insieme appaiono molto complici, lei gli salta in spalle. Potrebbe essere l’inizio di un nuovo amore finalmente. Staremo a vedere!