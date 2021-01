Milly Carlucci lascia fuori Mariotto dalla giuria: “Non volevo spremerlo”

Confermati i timori di una possibile esclusione di Guillermo Mariotto dalla prossima edizione de Il Cantante Mascherato. Milly Carlucci è intervenuta sul caso. Ecco le sue parole.

Il Cantante Mascherato torna in onda. Milly Carlucci presenterà, dal 29 gennaio su Rai Uno, l’edizione 2021. Dopo Ballando con le Stelle, la conduttrice si appresta alla nuova avventura. Durante un’intervista a Di PiùTv, ha commentato l’esclusione dello stilista Guillermo Mariotto dalla giuria.

Una notizia che è nell’aria da settimane. La decisione sembrerebbe essere stata determinata da uno scontro tra i due. Alcuni atteggiamenti di Mariotto avrebbero fatto saltare il tappo alla Carlucci. Inoltre Mariotto non avrebbe visto di buon occhio alcune scelte della produzione.

“Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”, il commento della Carlucci durante l’intervista. L’ipotesi di un litigio è stata così affossata.

Ma secondo alcune voci, Mariotto non avrebbe preso affatto bene l’esclusione. Per ora confermati come giudici Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti. Senza il giurato, Milly porterà avanti la nuova edizione del programma. Dopo i difficili mesi vissuti a Ballando con le Stelle, tra casi di covid e infortuni, la conduttrice incrocia le dita.

Il Cantante Mascherato: timori della Carlucci per la nuova stagione

Durante l’intervista la Carlucci ha confessato alcuni timori per la registrazione de Il Cantante Mascherato. “Dopo le disavventure a Ballando sono molto agitata. Ma questo programma è più facile perché i concorrenti sono mascherati”, le parole della conduttrice.

Milly aggiunge poi che i partecipanti negli studi indosseranno caschi speciali caschi di protezione nell’obiettivo di mantenere nascosta la loro identità. Tuttavia il cast si sottoporrà, come da protocollo, ai tamponi.

Sui nomi in ballo la Carlucci non si sbilancia dichiarando che i contratti non sono stati ancora conclusi.