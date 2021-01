Naya Rivera a sei mesi dalla tragica scomparsa: commoventi auguri dal cast di Glee

A poco più di sei mesi dalla tragica scomparsa di Naya Rivera, il cast di Glee la ricorda con dei commoventi auguri nel giorno del suo 34esimo compleanno.

Era l’8 luglio 2020 quando Naya Rivera scompariva in circostanze misteriose durante una gita al Lago Piru (California). Pochi giorni dopo, il suo corpo veniva ritrovato sul fondo dello specchio d’acqua: secondo l’autopsia era affogata nel tentativo di salvare il figlio di appena cinque anni durante una fatale uscita in barca. La scomparsa dell’attrice, tra i volti più noti ed amati della serie televisiva Glee, ha segnato profondamente un’intera generazione di giovani spettatori, cresciuti con la sua caparbia ed irriverente Santana Lopez.

Ad esattamente sei mesi di distanza da quel tragico 8 luglio, il cast della serie tv la ricorda con una commovente serie di post nel giorno del suo 34esimo compleanno.

Naya Rivera, il collega Harry Shum: “Ti immagino così”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harry Shum Jr (@harryshumjr)

“Ecco cosa immagino tu stia facendo in questo momento: brillare più di una stella. Buon compleanno, ragazza. Ci manchi”

Con un tenero post su Instagram, Harry Shum (Mike Chang di Glee, noto anche per il suo ruolo di Magnus Bane in Shadownhunters) ricorda Naya Rivera. La foto pubblicata dall’attore risale alle riprese della terza stagione di Glee, uno dei momenti più emozionanti per il cast ed il suo pubblico. Anche Heather Morris (Brittany S. Pierce), sua migliore amica e moglie sul set, le dedica un post, ammettendo di non riuscire a trovare parole abbastanza giuste per esprimere il suo dolore.

Naya Rivera era un talento naturale, un’artista a tutto tondo ed una donna dall’entusiasmo incontenibile. L’affetto che ancora oggi le viene tributato è solo una piccola prova della sua grande umanità e forza d’animo. In un cast che ha dovuto guardare in faccia la morte numerose volte, nonostante la giovane età dei suoi membri, la perdita dell’attrice ha significato disperazione, ma anche riscoperta di un legame comune, che a distanza di sei anni non si è mai spezzato. I colleghi la ricordano ora con quella commossa reticenza che nasconde tante parole non dette ed in quella stessa reticenza i fan si riconoscono e si stringono virtualmente gli uni agli altri. In quest’ottica, la sua tragica scomparsa non è altro che un ulteriore monito che quel legame sotterraneo ed indistruttibile – di cui lo stesso telefilm tratta – esiste e resiste, al di là del tempo e delle vicissitudini della vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Morris (@heatherrelizabethh)

Ai seguenti link potrete leggere anche gli auguri di Chris Colfer (Kurt Hummel), Darren Criss (Blaine Anderson), Amber Riley (Mercedes Jones) e Kevin McHale (Artie Abrams).