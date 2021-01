Pamela Prati, “non ci resta che sognare” e il pensiero vola a Positano. Divina in costume – FOTO

La showgirl Pamela Prati ha avuto un momento nostalgia e ha condiviso sui social una foto direttamente da Positano, divina in costume bianco

È stata sicuramente un’icona della televisione italiana, Pamela Prati è conosciuta da tutti per la sua bellezza prepotente e sensuale che si fa notare per le forme voluttuose, ma anche per la partecipazione a moltissimi varietà che l’hanno resa celebre.

Pamela Prati ha ormai 61 anni ma ha ancora un corpo da urlo, una bellezza che continua ad incantare tantissimi italiani. Showgirl ed ex modella nativa di Ozieri, raggiunse la popolarità nel 1987, diventando primadonna del Bagaglino.

Pamela Prati è un incanto in costume bianco, ma che nostalgia