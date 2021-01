Confermato il ritorno di Sex and the City. Tra anticipazioni e indiscrezioni è emerso il cachet delle protagoniste. Si tratta di un milione di dollari a star per ogni singolo episodio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sex and The City (@satclines)

Sex and City torna sugli schermi. Dopo anni di stop, riprende la serie cult tra le più seguite al mondo. Le protagoniste della nuova stagione sono Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Le attrici, sopra i cinquanta, non si sono fatte scappare questa opportunità. Tra curiosità e prime anticipazioni, in questi giorni si è parlato anche dei loro compensi.

Il tabloid “Variety” ha riportato cifre di oltre un milione di dollari a episodio. Un cachet che arriverebbe a dieci milioni a testa. Le star infatti reciteranno in dieci episodi nella miniserie “And Just Like That”.

Budget al pari dei guadagni di vip del calibro di Nicole Kidman, Jeff Bridges e Patrick Stewart. La notizia ha riacceso il dibattito legato ai compensi del cinema e del gap esistente tra quelli maschili e femminili. Proprio a gennaio si celebra la nascita del movimento Time’s Up, nato per contrastare le molestie sessuali e le discriminazioni di genere dentro e fuori il mondo del cinema.

LEGGI ANCHE > JK Rowling. Attrice di Sex and the City furiosa con la famosa scrittrice

Nuova serie per Sex and the City: la moda rimane il filo conduttore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SJP (@sarahjessicaparker)

LEGGI ANCHE > Il ritorno di Sex and City senza una delle sue protagoniste

Per quanto riguarda il ritorno della serie ci sono molte curiosità da parte dei fan. I nuovi episodi tratteranno la vita della protagoniste adulte. Un ritorno inaspettato annunciato dalle attrici stesse via social. Sara Jessica Parker in prima linea su Instagram ha pubblicato teaser aggiungendo la didascalia “Dove sono oggi?”.

Il ritorno fa sognare gli appassionati di questa serie. Iniziato nel 1998 è stato creata da Darren Star. Sex and the City è un adattamento dell’omonima pubblicazione di Candace Bushnell del 1997. Un totale di 6 stagioni, 94 puntate, due film nel 2008 e nel 2010. Ora non resta che aspetta il grande ritorno del telefilm che ha segnato il mondo della moda. Le protagoniste in ogni episodio hanno sfoggiato look unici.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sex And The City. New York. (@sexandthecity_newyork)

La borsa Manolo Blahnik indossata da Carrie nella scena finale ha portato il marchio a una notorietà mondiale. E anche per il revival la moda resterà il filo conduttore.