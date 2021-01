Ainett Stephens foto sul letto in shorts e canotta, da capogiro-FOTO

La bella Ainett Stephens continua a provocare con foto sensuali in mise decisamente molto sexy, fisico mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

La ex gatta nera de Il Mercante in Fiera appare sempre più sensuale e disinibita con mise minuscole che sottolineano le sue forme prorompenti. La vediamo in completini intimi sexy oppure in mini bikini. Appare poi in moltissimi video Tik Tok dove “twerka” con il suo lato B decisamente grande. Il Twerk è quel ballo sudamericano dove si vedono donne bellissime con lati B pazzeschi, muoverli a ritmo di musica. La Stephens è diventata professionista in questo.

LEGGI ANCHE>>>Raimondo Todaro ha cambiato completamente look, ha voltato pagina

Ainett Stephens ha a cuore il tema dei transessuali, ne parlerà in una diretta Instagram stasera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Kim Kardashian, sexy e acrobatica, il reggiseno non regge le curve: straripante – FOTO

La Stephens ci tiene al teme transessuali, annuncia nelle stories su Instagram che farà stasera una diretta proprio per parlarne. Si rivolge a chi si chiede come mai un uomo decide di diventare transessuale. Un’altro punto che affronterà insieme Eleonoire Ferruzzi, icona gay italiana, è se c’è inclusione sociale per i transessuali nella società italiana. Ne parleranno stasera nella loro diretta. Sembra molto a suo agio nel dare l’appuntamento ai followers, si vede che ha fatto televisione.

Vanta infatti moltissima esperienza nella tv italiana. Ha partecipato a Scherzi a parte 1, Mercante in fiera, Ciao Darwin, Circo Massimo Show, Chiambretti Night, Grande Fratello 10, Quelli che il calcio, Detto Fatto e tanti altri. Ha anche recitato in un film, Amici Miei-Come tutti ebbe inizio di Neri Parenti. Vedremo stasera come affronterà questa diretta, ma siamo sicuri che farà un’ottimo lavoro e poi il tema è lodevole. Infatti si parla ancora troppo poco dei transessuali e del loro posto nella società. Purtroppo vengono ancora molto denigrati per la loro scelta di diventare donne.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Ma ormai nel 2021 ognuno dovrebbe essere libero di decidere cosa fare della propria vita, senza sentirsi giudicato o disprezzato. Sono anni che il tema non è più un taboo e allora che venga anche accettato dalla società. Sono ben altre le cose inaccettabili in una società, come le violenze e gli omicidi.