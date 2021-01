Raimondo Todaro ha cambiato completamente look, ha voltato pagina

Todaro ha cambiato look e lo condivide con le sue followers, dopo Ballando con le stelle ha deciso di cambiare

Il ballerino del programma di Milly Carlucci è stato nominato icona di stile su Instagram. Gli uomini lo imitano e le donne lo desiderano. L’ambito ballerino ha cambiato look e lo condivide nelle stories di Instagram. Appare affascinante come sempre ma con questo taglio di capelli sembra più tenebroso. Ha fatto il ciuffo e lo ha pettinato da un lato, le sue fan accolgono il cambio look con molta gioia.

Raimondo Todaro ha un nuovo amore e non è la Isoardi

Per tutta la fine dell’estate e per il periodo che è andato in onda nel programma Ballando con le stelle, Todaro era stato affiancato sentimentalmente alla bella conduttrice Elisa Isoardi. I due hanno fatto coppia fissa nel programma e dopo vari infortuni da entrambi i lati, sono riusciti a concludere il loro percorso in armonia. Da quando è stata annunciata la partecipazione dei due insieme, si sono scatenate le voci che li vedevano insieme anche nella vita reale.

Andavano infatti al mare insieme, ridevano e scherzavano e lui le ha anche presentato sua figlia. Insomma sembrava fatta. Era anche apparsa un bacio, o almeno così sembrava. Invece adesso pare che il ballerino stia con Sara Arfaoui, la Prof de L’Eredità. Allora è stata una presa in giro la loro? un modo per attirare il pubblico facendogli credere che tra loro fosse amore? Chi può dirlo, l’unica cosa certa è che lui sta con un’altra.

I due sono stati fotografati mano nella mano. Lei è francese nata a Nizza da genitori tunisini, ha 25 anni ed è un incanto di ragazza. Fisico da modella quale è, capelli mori lunghi, labbra carnose e occhi azzurri intensi. Insieme sono bellissima, chissà se questo è l’inizio di una bella storia d’amore duratura.