Alberto Matano lancia un avvertimento a La Vita in Diretta

Alberto Matano preoccupato riporta una notizia che ha dell’incredibile e lancia un avvertimento a La vita in diretta

Purtroppo, nonostante l’emergenza sanitaria che ci affligge, non cessa l’attività dei malviventi. Addirittura talvolta si approfittano della situazione per ricavarci un guadagno dalle persone più deboli.

Quanto riportato da Alberto Matano a La vita in diretta ha dell’incredibile, e il noto conduttore lancia un avvertimento ai telespettatori.

Matano, molto sensibile al tema, sente la responsabilità di proteggere la categoria più colpita dal Coronavirus e utilizza il suo programma come mezzo di informazione.

L’avvertimento lanciato da Alberto Matano: attenti a questa modalità di furto

Si servono dell’emergenza per derubare gli anziani, così esordisce il presentatore della Vita in diretta, mettendo in guardia i diretti interessati.

Non solo sono la parte della popolazione più gravemente afflitta dalla pandemia, ma si trovano anche nella condizione di essere irretiti dai malviventi che si approfittano delle loro debolezze.

Alberto Matano, con acuta preoccupazione, sente il dovere di lanciare un avvertimento, e spiega le modalità di furto di una banda del modenese. I ladri si presentano a casa dei soggetti selezionati, fingendosi infermieri o operatori sanitari, con la spiegazione di dover sanificare l’ambiente per la loro sicurezza.

Aggirate le povere vittime, vengono successivamente distratte, con l’obiettivo di derubarle, svaligiando la loro abitazione.

Una tale indecenza non è accettabile, è un gesto di crudeltà verso le persone più fragili che non possono difendersi. Queste le ragioni che hanno spinto il conduttore a prendere le parti della categoria, essendo già sensibile al tema per via della situazione in cui ci troviamo.