Benedetta Parodi fantastica sul divano, tutta scosciata: che gambe – FOTO

Benedetta Parodi continua a deliziare i suoi followers con scatti spettacolari: la nota conduttrice spiazza tutti con la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Benedetta Parodi continua ad essere attivissima sui social network: la nota conduttrice ama postare scatti sbalorditivi sui social mettendo in mostra tutta la sua bellezza. La nativa di Alessandria è conosciuta da tutti per i suoi programmi televisivi in merito a cibo e cucina: stando ad alcuni rumors, potrebbe ben presto rientrare in Rai.

Benedetta, anche oggi, ha deliziato la sua platea condividendo una foto decisamente incredibile. La 48enne indossa un vestitino estremamente sexy che mette in risalto le sue gambe incredibili. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Benedetta Parodi sul divano, tutta scosciata: gambe da applausi