Chiara Biasi, bella e giovane fashion blogger ed influencer, regala scatti sensuali versione “Occhi di gatto”

L’associazione delle parole “Chiara + Influencer” fa pensare in maniera quasi spontanea alla Ferragni. E invece non è un binomio così scontato. Fate largo, un’altra ragazza prorompente si è imposta da tempo come uno dei nomi più accreditati tra le potenze della moda sul web in Italia.

Stiamo parlando di Chiara Biasi, classe 1990, nata sotto il segno dell’Ariete. La sua carriera è nata proprio perchè ispirata e spinta dalla stessa Ferragni, che la invitò a creare un proprio blog.

A distanza di anni la Biasi ha circa 2,7 milioni di follower e un futuro da novella imprenditrice. Ha lanciato la sua linea personale di beach wear, targata dal brand Matineé, allargata adesso a capi di più ampio respiro per diverse occasioni. Non era la prima volta, aveva già lavorato a “Poisson d’amour“, una linea trendy, in collaborazione con il brand Pin Up Stars.

Chiara Biasi versione “Occhi di gatto”: superba

L’ultimo post pubblicato dall’influencer Chiara Biasi la vede fasciata in un aderentissimo body nero. Gambe scoperte e solo una collana ad impreziosire l’outfit che fa parte della collezione Matineé, creata da lei stessa. Trucco impeccabile, sguardo serio, fa il gesto per dire “ok” con le dita.

I capelli sono lunghi e sciolti, nella sua mise ricorda tanto una delle ladre dal cuore d’oro della serie cartoon Occhi di gatto. Una pioggia di like per lei. Tra i click di apprezzamento spicca uno “celebre”, quello di Anna Tatangelo. Che ci sia un’amicizia tra le due o qualche progetto futuro insieme? O semplicemente la cantante è un’estimatrice del brand creato dalla Biasi? I fan sono in delirio, in poche ore hanno inondato la bacheca dell’influencer di emoji a forma di cuoricino a testimonianza dell’affetto che nutrono per lei.