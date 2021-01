Camilla Mangiapelo, il top è da urlo. È uno spettacolo vederla – Foto

Camilla Mangiapelo bella, sensuale ed ironica su Instagram nel suo ultimo scatto. Il corpetto è cortissimo ed i fan in estasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilla Mangiapelo (@ma.pina)

È una delle nuove regine di Instagram. Un grande seguito con all’attivo 1,2 milioni di follower. Giovane, bellissima e già navigata in tv.

Parliamo di Camilla Mangiapelo, oggi tra le influencer italiane più forti grazie alla sua fama avuta in tv, in uno dei programmi televisivi più seguiti di sempre, Uomini e Donne. È entrata da corteggiatrice e ne è uscita vincitrice insieme a colui che è attualmente il suo fidanzato, Riccardo Gismondi.

Camilla che nel programma tv ha scavalcato la sua rivale, Martina Luchena, ha conquistato in tutto e per tutto il suo Riccardo. I due stanno insieme dal 2017 e nonostante alcune sfide difficili come la partecipazione a Temptation Island e la convivenza, il loro amore è solido e va avanti.

Camilla ha iniziato a lavorare giovanissima, nella scuola guida del padre al quale è molto legata. Ma questo non le bastava e così ha provato la strada della tv. Oggi il web la soddisfa in tutto e per tutto. Le sponsorizzazioni a cui dà il volto sono diverse, è testimonial di eventi, location tra cui anche la Mostra del Cinema di Venezia, oltre che attiva su Youtube con il suo canale sul quale dispensa consigli beauty.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo indescrivibile: 4 FOTO e tutto il repertorio. Da svenire

Camilla Mangiapelo, “pose ingessate” che piacciono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilla Mangiapelo (@ma.pina)

LEGGI ANCHE –> Karina Cascella, l’intimo nero sbalorditivo: slip e reggiseno da censura – FOTO

Nuovo giorno nuova foto per Camilla Mangiapelo su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci regala uno scatto che è davvero fantastico.

In versione sportiva, seduta su una sedia, si mostra non solo bella ma anche molto sensuale e scherzosa. A corredo del post, infatti, ironizza e scrive, “Pose ingessate”.

Il riferimento è alla sua posizione, seduta, quasi immobile con il suo braccio che si alza ed è leggermente sfocato. Cappello a berretto in testa, capelli all’aria, ed un top cortissimo, da urlo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilla Mangiapelo (@ma.pina)

Un corpetto striminzito che lascia scoperto tutto il suo addome perfettamente scolpito. È uno spettacolo vederla e un piacere per gli occhi. Tanti applausi per lei da parte del suo pubblico.