Federica Panicucci è pronta la nuova puntata di Mattino 5 e intanto saluta i suoi fan augurando una buonanotte speciale, avete visto la foto?

Conduttrice televisiva e radiofonica, debuttò per la prima volta a Portobello e poi entrò alla Rai e a Fininvest. Dai ruoli minori, oggi è una delle presentatrici di Mediaset più affermate. Stiamo parlando di Federica Panicucci, la raperonzolo di Canale 5 che ogni mattina interagisce con il pubblico italiano attraverso il programma Mattino 5, molto seguito da anni. Classe 1967, dal sangue toscano, è un donna meravigliosa non solo per la sua bellezza ma anche per il talento e la passione che mette nel suo lavoro.

Federica Panicucci: una buonanotte speciale FOTO

Non solo in televisione ma anche sui social ormai la Panicucci è fenomenale. Infatti è seguita su Instagram da un milione di follower con i quali condivide momenti della sua giornata, ricordi e lavoro. Il buongiorno e la buonanotte non mancano mai, ha ormai preso l’abitudine di salutare i suoi fan attraverso selfie o primi piani. “Vi auguro una buona serata e vi mando un bacio”. Ha scritto sotto la sua ultima foto.

Pantalone nero e una camicia bianca e nero, rossetto rosso e tanti gioielli che abbelliscono il suo volto angelico. La sua lunga chioma di capelli biondi le scivola addosso quasi a coprire la sua scollatura. Una dea scesa sulla terra per ipnotizzare i comuni mortali.

All’età di cinquantatré anni Federica Panicucci ha bellezza da vendere e i suoi fan non possono fare a meno di seguirla in televisione e sui social. Una sua foto rallegra la giornata!