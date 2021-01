Claudia Ruggeri la cognata di Bonolis e la FOTO più sexy di Instagram

Claudia Ruggeri regala ai fan uno scatto in cui il seno è stretto in un corsetto esplosivo. I fan sono letteralmente in delirio

La noto volto di “Avanti un Altro”, Claudia Ruggeri è conosciuta in quanto cognata di uno dei presentatori più acclamati della tv italiana, Paolo Bonolis. La showgirl è infatti sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia, moglie appunto Bonolis.

Come spesso ha raccontato la stessa Claudia, la scintilla tra i due è scattata subito, sfociando in un amore a prima vista. Un grande pregio che va riconosciuto alla coppia è quello di essere molto riservata e di sapere stare ben alla lontana da qualsiasi tipo di clamore.

La showgirl dà spettacolo, lato A incandescente

Lo scatto è ad opera di Marco Salvati che ha immortalato Claudia Ruggeri in un dietro le quinte dove vediamo anche Laura Cremaschi. Ma a lei è davvero bastato una gonna cortissima bianca ed un reggiseno push up strettissimo per mandare in visibilio tutti i suoi fan su Instagram che l’hanno premiata in poche ore con quasi 30mila like.

Ovviamente non solo gambe vertiginosamente lunghe, ma sicuramente è stato il lato A generoso e abbondante a destabilizzare tutti. La posa con le mani sui fianchi e protesa leggermente in avanti poi fa fatto il gioco facile.

Bellissima e disinvolta, la bellissima showgirl ormai è avvezza a regalare al suo milione di follower su Instagram scatti al limite del cardiopalma. La partenza per “Avanti un altro” sembra prevista per il prossimo 8 marzo, giorno della Festa delle Donne.