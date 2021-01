Elena D’Amario ti fa girare la testa: lo spacco è da brividi – FOTO

La bellezza di Elisa D’Amario conquista ancora, la ballerina ha condiviso due scatti sensuali che fanno letteralmente sciogliere i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

La bellissima ballerina della compagnia di Amici Elena D’Amario ha da poco condiviso nella sua pagina Instagram dove registra 993mila follower, due scatti direttamente presi dalla puntata del programma. La vediamo in abito lungo nero senza spalline e con un profondo spacco sulla coscia sinistra.

Occhi con trucco acceso e labbra al naturale, capelli sulle spalle e un’avvenenza che lascia poco all’immaginazione. Elisa ha una bellezza che lascia poche parole, forme armoniche frutto di anni di allenamenti intensi in palestra e in sala prove.

“Pregevole sceltezza. Non significa bellezza, ne dipende dall’abito che si indossa. È fatta di codici ben precisi”. Questo quanto scrive Elena a margine degli scatti condivisi. “Chiamala come vuoi ma il connubio bellezza/leggiadria nella danza è d’obbligo quando si tratta di te”, “Una divinità” commentano invece i fan sotto gli scatti pubblicato poche ore fa da Elena.

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi straordinaria bellezza in una sola FOTO, fan in delirio

La ballerina di Amici è un incanto di natura, la lunga gavetta per il successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

LEGGI ANCHE -> Camilla Mangiapelo, il top è da urlo. È uno spettacolo vederla – Foto

Classe 1990 Elena d’Amario nasce Pescara e fa il suo primo ingresso nel mondo della televisione nel 2008, partecipando alla trasmissione “Il ballo delle debuttanti”, condotta da Rita dalla Chiesa, mettendosi subito in luce per le sue enormi potenzialità nella danza. Elisa ha partecipato alla nona edizione del talent show di Amici dove per poco ha sfiorato la finale.

Ha avuto però l’onore di entrare a far parte del team speciale della compagnia di ballo, Parsons Dance Company, in attività per 32 settimane durante l’anno. Dopo questa fantastica esperienza ha deciso di trasferirsi a New York per qualche anno, dove si è fatta conoscere per le sue doti innegabili e ha affinato la tecnica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

Elena ora è una componente del cast dei professionisti di Amici, ed è stata il volto testimonial di videoclip di alcuni dei nostri maggiori artisti italiani tra cui Emma Marrone, Nek e Achille Lauro.