Elisa Maino bellissima in bordeaux con anfibi neri, che schianto-FOTO

L’attrice condivide una foto in cui appare con leggings e top bordeaux e anfibi neri molto aggressivi, che bomba

La bella e giovane attrice Elisa Maino condivide una foto in cui appare davvero uno schianto, con leggings e top bordeaux e anfibi neri. La giovane diciottenne è un’influencer a tutti gli effetti, su Instagram ha 2,6 milioni di followers. Condivide molti contenuti sulla moda e lei stessa dice di volerne condividere sempre di più. Appare in un’altra foto con pantaloni di pelle e una maglietta che scopre la schiena completamente.

Elisa Maino una diciottenne diventata influencer in poco tempo

Nell’era in cui viviamo oggi è facile diventare una star con i social, anche per una giovane di 17 anni che ora ne ha compiuti 18. Elisa Maino diventata nota sui social per il suo stile e i suoi scatti professionali, ha anche interpretato se stessa nel film documentario #OPS-L’evento. Il documentario mostra gli aspetti della vita di questa giovane che ha ottenuto un successo pazzesco sui social media. Interessante sarebbe analizzare i profili che diventano noti in poco tempo, per capire cos’è che fa impazzire letteralmente i followers.

Di primo acchito guardando il profilo di Elisa non si nota nulla di così estasiante. Se non una bella ragazza che fa degli scatti belli, specialmente di moda. Ad oggi sono fondamentalmente tre i punti che fanno ottenere successo sui social: Eccesso, Osare e Sensualità. Ai follower piace vedere il bello, l’eccessivo, l’inarrivabile, ma allo stesso tempo vuole che l’irraggiungibile diventi raggiungibile.

Pertanto vogliono l’eccesso nella vita normale e sono proprio gli influencer ad aver realizzato questo desiderio. Persone normali che si improvvisano modelli, attori, conduttori e quant’altro e poi ci arrivano davvero. Tutti questi look da Red Carpet usati per fare scatti banali in vasche da bagno o mentre si cammina per strada magari saltando su un tram a Milano diventano cult. Ma lo diventano sopratutto perché a farlo sono persone normali.

Quello che prima si vedeva solo con modelle professioniste e una troupe che le seguiva ovunque, ora è il pane quotidiano e lo fanno tutti. Il bello dei social infondo è proprio questo, da la possibilità a chiunque di diventare modella o modello e tanto altro. D’altronde se ci fate caso tutte le foto su instagram sono prese da riviste di moda e servizi importanti. Ad oggi colpisce vedere il normale diventare una celebrità in grado d’influenzare le scelte di acquisto e non solo, altrui.