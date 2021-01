Elisabetta Gregoraci: la showgirl prima dell’incontro che le ha cambiato la vita

Elisabetta Gregoraci. Le tappe della sua carriera fino al matrimonio con Flavio Briatore. Com’era la showgirl calabrese prima del grande incontro

La fama di Elisabetta Gregoraci ha avuto decisamente una notevole spinta quando, nel 2008, ha sposato uno degli scapoli più impenintenti e facoltosi d’Italia. Favio Briatore era noto per avere avuto storie con modelle internazionali come Naomi Campbell e Heidi Klum (da cui ha avuto una figlia, Helene Boshoven) ma è stata la showgirl calabrese a farlo capitolare.

Eppure la Gregoraci godeva già di una discreta notorietà prima di quest’evento. Partecipò giovanissima al concorso di bellezza Miss Italia; ottenne la fascia di Miss Sorriso che le ha aperto la porta della moda. Ha sfilato successivamente, infatti, per Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Egon Von Furstenberg.

Si annoverano anche piccoli ruoli al cinema: partecipa a Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina e in C’era un cinese in coma di Carlo Verdone.

Tanta televisione e fiction. Ultimamente è tornata alla ribalta grazie alla partecipazione al reality Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci. Fine della storia con Briatore l’affetto rimane

Com’è noto, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati nel 2017. Tuttavia, sono rimasti molto legati soprattutto per amore del loro unico figlio, Nathan Falco, nato nel 2010. Hanno trascorso da poco le vacanze natalizie insieme e si sono recati subito dopo nella loro dimora di Dubai a godersi un po’ di sole e mare. Elisabetta è tornata adesso a Monte Carlo con la ripresa delle attività scolastiche di Nathan. Proprio per lui ha lasciato il Grande Fratello Vip.

Ha deciso di interrompere la sua partecipazione all’interno della casa più famosa d’Italia quando ha saputo che il programma sarebbe proseguito fino a febbraio.

Troppo tempo che l’avrebbe tenuta lontana dal figlio. Il suo non è comunque un addio alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, infatti apparirà come opinionista, avendo vissuto in prima persona quest’avventura televisiva.

Il prossimo 8 febbraio compirà 41 anni. Il suo aspetto tonico, fresco e giovanile ha fatto parlare le malelingue adducendo il fatto che sia passata sotto i ferri di un abile chirurgo estetico (come se ci fosse qualcosa di male). La showgirl ha sempre smentito. Nessun ritocco per lei che, con orgoglio, si dice fiera di essere rimasta naturale al 100%.