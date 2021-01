Selvaggia Roma su Instagram non si ferma più. Dopo il Grande Fratello i fan sono aumentati e le sue foto fanno il giro del web

Selvaggia Roma è da poco uscita dalla casa del Grande Fratello, dove ha fatto conoscere i suoi lati nascosti e si è presentata al pubblico che non la conosceva. I suoi racconti hanno emozionato il web che l’ha supportata nei momenti di sconforto con messaggi speciali e aerei commoventi. Per la donna però l’avventura nel programma è terminata troppo in fretta ed ora non le resta che seguire le vicende della casa dalla poltrona accanto ad Alfonso Signorini durante la diretta.

LEGGI ANCHE>>>Claudia Ruggeri la cognata di Bonolis e la FOTO più sexy di Instagram

Selvaggia Roma: FOTO accattivanti, che splendore

LEGGI ANCHE>>>Ludovica Pagani tenebrosa come non mai, che succede? – FOTO

Il suo profilo Instagram è tutto da scoprire: poche foto ma di qualità e gusto, vestita o nuda Selvaggia sa come farsi notare. Il sorriso è una costante per la showgirl ma anche la sensualità. Il suo ultimo post è afrodisiaco e sensazionale, con quello spacco si intravede di tutto e le sue gambe nude sono bellissime. Manca solo la farfallina di Belen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Il nero sembra essere il suo colore preferito. Un vestito lungo con una scollatura che mette in risalto il suo décolleté e lo spacco mostra le sue gambe. Una vera bomba! “Figa” commenta un utente; “Se ciaone” scrive un altro. Oltre al sorriso, anche i tatuaggi fanno ormai parte di sé.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Non vediamo l’ora di vederla nella prossima puntata del Grande Fratello per scoprire il suo outfit. E voi pensate ad un vestito o ad un completo?