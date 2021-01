Flavio Insinna, avete mai visto la sua compagna? È bellissima (FOTO)

Sapete chi è la compagna di Flavio Insinna? Oggi scopriremo insieme qualcosa in più sulla donna che ha fatto innamorare il conduttore

Sono passati cinque anni da quando Flavio Insinna incontrò per la prima volta la sua fiamma. Fun un colpo di fulmine sotto gli occhi di tutti, ma nessuno se ne accorse. La sua compagna di vita è Adriana Riccio, ex concorrente di Affari tuoi, programma condotto dal presentatore romano. I due si conobbero sotto i riflettori e da quel momento non riuscirono più a separarsi. Ma cosa sappiamo della donna?

Flavio Insinna: chi è la sua compagna?

Adriana Riccio, classe 1981, originaria del Veneto, non ama essere ripresa dai riflettori. Infatti preferisce rimanere dietro le telecamere, non ha nessuna intenzione di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Lavora a Milano ed è un’istruttrice di Taekwondo, una disciplina marziale che pratica da tanto tempo e grazie alla quale ha ottenuto una medaglia di bronzo ai mondiali. Quando incontrò per la prima volta Insinna, si portò a casa 36 mila euro. Una vera fortuna economica e amorosa! Anche sui social la coppia non è solita postare foto insieme se non per alcune occasioni. I due vogliono rimanere in disparte, in tranquillità, ognuno con i suoi spazi lavorativi. Su Instagram non mancano pagine di fan che supportano Insinna e Riccio e si divertono a pubblicare post e dediche. Nonostante la lontananza dai riflettori, la coppia riesce a farsi a valere.

Il conduttore romano prima di conoscere Adriana è stato a lungo fidanzato con l’autrice tv Mariagrazia Dragani, con la quale era prossimo alle nozze. La loro relazione si era chiusa in maniera misteriosa, senza che nessuno dei due ne avesse spiegato le ragioni.