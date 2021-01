Valentina Ferragni in stile Chiara : “Pink Uniform”, pazzesca -FOTO

Valentina Ferragni segue la scia della sorella Chiara, riuscirà a superarla? Intanto scopriamo commentiamo insieme alcune foto

Classe 1992, la più piccola delle sorelle più seguite dal web. Valentina Ferragni si sta facendo conoscere dal mondo della moda e dei social proprio come fece all’epoca sua sorella Chiara. Segue le sue orme ma ha ancora tanta strada da fare e con molta probabilità non arriverà mai al successo e alla notorietà della regina delle influencer. La giovane Ferragni è pronta però a dare il massimo e i suoi follower aumentano giorno dopo giorno.

Valentina e Chiara Ferragni: chi preferite? FOTO

Due bellezze simili, ma a tratti diverse. Valentina ha ancora un volto da ragazza mentre sua sorella Chiara è ormai una donna a tutti gli effetti. Le due si assomigliano molto per i colori, entrambe bionde e con occhi chiari. Il loro sorriso è inconfondibile. Valentina si sta facendo strada nel mondo della moda e dei social, attualmente quasi quattro milioni di follower la seguono su Instagram dove ogni giorno posta foto e video del suo lavoro e a volte del suo tempo libero. Come la sorella, trova sempre l’occasione di filmare un momento particolare, un attimo con il fidanzato o eventi in famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La sua ultima foto in uniforme rosa è un tocco di classe. Questo colore le sta d’incanto e mette in risalto i suoi particolari e i suoi colori. Valentina dallo sguardo angelico, dolce e leggiadro, di questo e tanto altro si è innamorato il fidanzato quando l’ha vista per la prima volta a Mykonos.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Da quel momento in poi Valentina e Luca non si sono più lasciati, i due stanno vivendo una bellissima storia d’amore.