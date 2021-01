Alba Parietti e l’affetto per Silvio Berlusconi, commozione dopo la chiamata

Alba Parietti in apprensione per Silvio Berlusconi, racconta la chiamata dall’ospedale ed esprime parole di affetto

Silvio Berlusconi si è trovato ad affrontare un ricovero a Monaco, a causa dell’aggravamento di un problema cardiaco aritmologico.

Il leader di Forza Italia era nei pressi di Nizza, a Valbonne, quando è sopraggiunto il malore. Il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo non avrebbe ritenuto prudente un trasferimento in Italia, consigliando così un ricovero per accertamenti al Centro Cardiotoracico di eccellenza del Principato.

Fortunatamente già dimesso dall’ospedale, molteplici sono stati i messaggi di auguri e vicinanza ricevuti dall’ex premier. Di particolare rilievo la personale esperienza pubblicata sui social da Alba Parietti, il cui racconto è stato accompagnato da dichiarazioni di affetto verso il Cavaliere.

La commozione di Alba Parietti e la chiamata di Silvio Berlusconi

Alba Parietti è uno dei volti più riconosciuti e apprezzati della televisione italiana, ai più noto il suo orientamento politico di sinistra, probabilmente ereditato dal padre partigiano. Tuttavia, come lei sottolinea, l’opinione può divergere anche dove regna il rispetto.

Infatti la famosa showgirl, appresa la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi e colta dalla preoccupazione, non ha esitato a mandare un messaggio di vicinanza all’ex premier attraverso un assistente, al fine di non recare disturbo. Ha poi deciso di rendere pubblico quanto avvenuto, ritenuto speciale da lei stessa, con una nota di orgoglio.

Passano pochi minuti quando il leader di Forza Italia, in modo affatto scontato, si premura di chiamare Alba per rassicurarla personalmente delle sue condizioni di salute.

A questo punto la Parietti riserva ai fan le sue riflessioni in merito, accompagnate dalla profonda stima che nutre: “Conosco questa persona da quarant’anni, è sempre stato il mio datore di lavoro, e nonostante non abbia politicamente parteggiato per lui, non mi ha mai fatto pesare le nostre difformità“.

Prosegue poi esprimendo la sua gioia per le personali rassicurazioni circa lo stato di salute di Berlusconi.

“Il rispetto è ciò che rende due persone amiche, voler bene a qualcuno è principalmente provare rispetto e stima“. Un legame sincero quello che lega la Parietti al leader di Forza Italia.