Ambra Lombardo abito nero aderente: forme stratosferiche – FOTO

Ambra Lombardo è il nuovo volto del programma sportivo “Tiki Taka”, show calcistico condotto da Piero Chiambretti. La bellissima 34enne questa volta ha contribuito ad aumentare l’amore verso di lei dei suoi follower grazie a uno scatto molto elegante in cui si mostra di spalle avvolta in un abito lungo molto aderente. Il suo vestito nero mette in risalto le sue forme sinuose e avvenenti e soprattutto il suo fondoschiena che molti follower apprezzano tramite diversi commenti alla sua foto. La bella insegnante di materie umanistiche dimostra essere un’appasionata d’arte mentre mostra dei quadri. Ambra Lombardo è un sogno per tutti i suoi seguaci che la seguono con passione e dedizione. La modella ha un folto numero di follower su Instagram, sono oltre 230 mila.

Ambra Lombardo: “Tiki Taka”, l’insegnamento e molto altro

Ambra Lombardo non è il classico personaggio del mondo dello spettacolo. Come già anticipato, insegna materie umanistiche ed è laureata in Scienze e Beni culturali con specializzazione in Archeologia. Parallelamente ha appunto una vita nel mondo della tv: nel programma Tiki Taka dirige una rubrica di cui lei stessa scrive i testi sui calciatori visti in chiave estetica… anche questa è arte! Segue anche altri sport come il pugilato e il ciclismo e non ha mai svelato, almeno per il momento, la sua squadra preferita. Essendo un’appassioanta di miti e leggende greche e latine, ha dichiarato che segue le geste atletiche di personaggi come Maradona e Pelè, i più grandi giocatori di tutti i tempi.

Con Piero Chiambretti aveva già partecipato a un’altra trasmissione “La Repubblica delle donne”, dove aveva il ruolo di Ministra dell’istruzione, che a quanto pare le confà alla perfezione.